Залужному и Буданову* присвоили звание героя Украины

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Этой же награды удостоился также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.

Напомним, вчера Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного. На пост главнокомандующего ВСУ назначили Александра Сырского.

До этого сообщалось, что главкомом хотели поставить Кирилла Буданова*, но он якобы отказался от должности.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.