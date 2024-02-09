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Более 100 млн просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным в Х за 13 часов

Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 5,5 млн.
Ирина Егорова 2024-02-09 17:55:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным набрало 112 млн просмотров в социальной сети Х. К нынешнему часу количество лайков публикации в Х составляет 737 тысяч.

Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 5,5 млн. С момента публикации прошло более 13 часов.

Разговор длился 2 часа и 7 минут. За это время президент России ответил примерно на 60 вопросов. В течение получаса Путин рассказывал про историю многовековых отношений России и Украины. Глава РФ выразил уверенность, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения. Мнения зарубежных СМИ о разговоре Путина и американского журналиста очень разделились - от «интервью года» до «позора Карлсона».

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