Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого московскому царю

Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого, которые тот писал в Москву. В своих посланиях он просил покровительства для Киева.

«Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, который тогда контролировал эту часть земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав. После отказа начал писать письма в Москву, с просьбой взять их под сильную руку московского царя», - сказал Путин.

Этим обращениям предшествовали неоднократные требования от Варшавы прислать в эту часть земель управленцев русского происхождения и православного вероисповедания, рассказал глава государства. После тог, как Польша оставила эти просьбы без внимания, Хмельницкий обратился за помощью к Москве.

Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону было опубликовано в 2 часа ночи по московскому времени. За время более чем двухчасовой беседы Путин и Карлсон обсудили ситуацию на Украине, перспективы отношений между Москвой и Вашингтоном, текущую международную обстановку.