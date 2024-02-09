МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин передал Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого московскому царю

Российский президент рассказал Такеру Карлсону, как Богдан Хмельницкий в 1654 году попросил у Москвы защиты от Варшавы.
Ян Брацкий 2024-02-09 02:12:01
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону копии писем Богдана Хмельницкого, которые тот писал в Москву. В своих посланиях он просил покровительства для Киева.

«Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, который тогда контролировал эту часть земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав. После отказа начал писать письма в Москву, с просьбой взять их под сильную руку московского царя», - сказал Путин.

Этим обращениям предшествовали неоднократные требования от Варшавы прислать в эту часть земель управленцев русского происхождения и православного вероисповедания, рассказал глава государства. После тог, как Польша оставила эти просьбы без внимания, Хмельницкий обратился за помощью к Москве.

Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону было опубликовано в 2 часа ночи по московскому времени. За время более чем двухчасовой беседы Путин и Карлсон обсудили ситуацию на Украине, перспективы отношений между Москвой и Вашингтоном, текущую международную обстановку.

#Путин #интервью #Украина #хмельницкий #Варшава #Карлсон
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 