Песков: Путин и Кудрин встречались перед разделом «Яндекса»

Президент России Владимир Путин провел встречу с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным до сделки по разделу активов «Яндекса». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я лишь могу подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место быть, но про внутреннюю кухню не говорим», - сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков поприветствовал договоренность о продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Он заявил о важности продолжения работы компании в этой сфере, так как она является «одним из национальных чемпионов в экономике в области высоких технологий» и много молодых людей хотят работать именно в «Яндексе». Пресс-секретарь Путина добавил, что главным владельцем компании останется российский менеджмент.

«Яндекс» 5 февраля сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. продаст бизнес компании консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Основным владельцем Международной компании акционерное общество (МКАО) «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». После реструктуризации акции компании будут торговаться на Мосбирже.