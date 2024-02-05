Кремль назвал продолжение работы «Яндекса» важным для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал договоренность о продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов.

«Конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры», - сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что главным владельцем компании останется российский менеджмент.

При этом он отметил, что много молодых людей хотят работать именно в «Яндексе», подчеркнув, что компания является «одним из национальных чемпионов в экономике в области высоких технологий». По словам Пескова, «все остальное» - это корпоративные вопросы и он ограничен в возможности их комментировать.

Сегодня в «Яндексе» сообщили, что нидерландская компания Yandex N.V. продаст бизнес компании консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Основным владельцем Международной компании акционерное общество (МКАО) «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». После реструктуризации акции компании будут торговаться на Мосбирже.