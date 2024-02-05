«Яндекс» продали частным инвесторам за 475 миллиардов рублей

Нидерландская компания Yandex N.V. продаст бизнес «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и перестанет быть головной компанией группы. Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей, сообщили в компании. Отмечается, что до 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество «Яндекс», основным владельцем которой будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Ее акции будут торговаться на Московской бирже.

При этом уточняется, что «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Напомним, в апреле 2022 года генеральным директором «Яндекса» был назначен Артем Савиновский. На этой должности он сменил Елену Бунину.

В сегодняшнем заявлении компании отмечается, что Артем Савиновский останется гендиректором «Яндекса».