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«Яндекс» продали частным инвесторам за 475 миллиардов рублей

Нидерландская компания Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы.
Сергей Лебедев 2024-02-05 12:56:01
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

Нидерландская компания Yandex N.V. продаст бизнес «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и перестанет быть головной компанией группы. Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей, сообщили в компании. Отмечается, что до 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество «Яндекс», основным владельцем которой будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Ее акции будут торговаться на Московской бирже.

При этом уточняется, что «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Напомним, в апреле 2022 года генеральным директором «Яндекса» был назначен Артем Савиновский. На этой должности он сменил Елену Бунину.

В сегодняшнем заявлении компании отмечается, что Артем Савиновский останется гендиректором «Яндекса».

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