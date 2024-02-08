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Политолог Михайлов заявил, что Карлсон пошел ва-банк, взяв интервью у Путина

Эксперт считает, что журналист делает политическую карьеру.
Сергей Лебедев 2024-02-08 12:45:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон пошел ва-банк, пообщавшись с российским президентом Владимиром Путиным и предложив сделать интервью с Владимиром Зеленским. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Евгений Михайлов.

«Если у него сейчас все получается, то он получит очень неплохой гешефт по исходу, когда все получится. То есть он как бы сейчас делает такую вот уже политическую карьеру. Рискует», - отметил эксперт.

Евгений Михайлов подчеркнул, что у Такера Карлсона много подписчиков, поэтому интервью соберет огромное количество просмотров. У журналиста будут колоссальные рейтинги.

«Российское руководство далеко не всем журналистам позволяет брать у себя интервью. Это значит, что к Такеру есть определенное доверие, что он донесет диалог без правок. И это дорогого стоит», - добавил Евгений Михайлов.

Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон посетил Москву и взял интервью у российского президента Владимира Путина, которое опубликуют 9 февраля. Также он сделал запрос на интервью с Владимиром Зеленским.

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