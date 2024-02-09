Белгородский мальчик, попавший под машину при взрывах, находится в реанимации

Мальчик, который при атаке на Белгород попал под машину, в настоящий момент находится в реанимации. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок, испугавшись взрывов при обстреле ВСУ, торопился в укрытие и перебегал дорогу на красный. В этот момент его сбила машина.

«Он находится в реанимации в Детской областной больнице под постоянным присмотром врачей», - сказал глава Белгородской области.

Кроме того, Гладков сообщил, что врачи сделали мальчику операцию, однако о каком именно хирургическом вмешательстве идет речь, губернатор не уточнил.

Также он раскрыл подробности состояния жителя села Ржевка, который вчера при обстреле ВСУ потерял конечности. У мужчины тяжелое состояние, возможно, врачам удастся сохранить ему одну руку. При необходимости пострадавшего перевезут на лечение в Москву.