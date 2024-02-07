SHOT: в Белгороде машина сбила мальчика, который из-за взрывов бежал на красный

В Белгороде водитель автомобиля сбил школьника, который торопился в укрытие из-за ракетной опасности и перебегал дорогу на красный, сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, ребенок испугался прогремевших взрывов и побежал прямо на дорогу на запрещающий сигнал светофора, в этот момент и произошло ДТП. Мальчик остался жив.

Утверждается, что из-за аварии улица Щорса в районе рынка «Солнечный», где все и произошло, была временно перекрыта, в настоящий момент движение возобновили.

Ранее в городе объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или проследовать к укрытиям. В социальных сетях сообщается о звуках взрывов и выбитых стеклах.