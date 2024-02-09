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Маск заявил, что откажется от мобильной связи в пользу соцсети X

Предприниматель заявил, что для сообщений и звонков будет использовать только социальную сеть X.
Максим Крюков 2024-02-09 12:24:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в скором времени намерен отказаться от использования мобильной связи и пользоваться вместо нее социальной сетью X.

«Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков», - написал он на своей странице в соцсети X.

Бизнесмен выкупил социальную сеть Twitter в апреле 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. В июле 2023 года соцсеть обновила свой логотип - синюю птицу, которая была символом в течение 13 лет, заменила буква Х. После переименования Маск заявил, что посты будут называться не «твитами», а «иксами».

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