В стране и мире Twitter заменил синюю птицу в логотипе на букву X Сергей Лебедев Впервые синяя птица на логотипе соцсети появилась в сентябре 2010 года. © Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: В понедельник социальная сеть Twitter обновила свой логотип. Вместо синей птицы теперь на сайте отображается буква Х. Также Илон Маск опубликовал фотографию штаб-квартиры компании. На здании была спроецирована буква X. Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил о создании компании xAI. Она будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. На сайте компании указано, что в ней будут работать бывшие сотрудники известных технологических компаний. Экспертное мнение и аналитика