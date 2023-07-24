Twitter заменил синюю птицу в логотипе на букву X
Впервые синяя птица на логотипе соцсети появилась в сентябре 2010 года.
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
В понедельник социальная сеть Twitter обновила свой логотип. Вместо синей птицы теперь на сайте отображается буква Х.
Также Илон Маск опубликовал фотографию штаб-квартиры компании. На здании была спроецирована буква X.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил о создании компании xAI. Она будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.
На сайте компании указано, что в ней будут работать бывшие сотрудники известных технологических компаний.