Маск рассказал, что «твиты» теперь будут называться «иксами»

Также бизнесмен рассказал о своих планах по трансформации соцсети.

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Теперь посты в соцсети Twitter следует называть не «твитами», а «иксами», рассказал владелец компании, американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен также разъяснил, что приобрел Twitter для того, чтобы у пользователей была возможность свободно выражать свои мысли. Цель Маска - создание «приложения для всего».

«Название Twitter имело смысл, когда просто происходил обмен короткими сообщениями, подобно щебету птиц, но сейчас вы можете публиковать почти все, что угодно, в том числе многочасовые видео», - написал Маск на своей странице.

Ранее стало известно, что Twitter поменял синюю птицу в логотипе на букву X. Птица являлась символом американской соцсети в течение 13 лет.