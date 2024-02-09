Эксперт Перенджиев назвал «войну до последнего украинца» методом Сырского

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский «не жалеет своих бойцов» и известен своей жестокостью по отношению к личному составу. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Сырский пользуется "популярностью" как весьма жестокий военачальник. Речь идет именно о жесткости по отношению к подчиненному личному составу. Он как раз из тех военачальников, которые не жалеют своих бойцов и сосредоточены только на результате», - сказал он.

Собеседник телеканала пояснил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный «занимал нейтральную позицию» в вопросе отношения к подчиненным.

«Он хоть и ставил задачу, но в данном случае жестко не напирал на то, что "отправляйте в бой". А вот как раз Сырский, находясь в подчинении Залужного, хотел всегда показывать нацеленность на результат, и он ее показывает, невзирая на потери», - добавил эксперт.

По его словам, «мясные штурмы» - это в первую очередь дело рук Сырского, «потому что он никогда не останавливался ни перед какими трудностями».

«И у него всегда жесткая методика - что все должны идти в бой, и если не хватает солдат, то надо прислать новых. Такой бесконечный конвейер. Когда мы говорим "война до последнего украинца", это как раз и есть метод Сырского», - отметил военный политолог.

Специалист также считает, что новый главком ВСУ «нужен не столько для "мясных штурмов", поскольку они и так идут, сколько для решительных действий по мобилизации украинцев». Он добавил, что рассматриваемый Верховной радой закон о мобилизации «надо кому-то реализовывать». Сырский назначен не для ведения боевых действий, а для проведения мобилизации, заключил Перенджиев.

Ранее издание Politico написало, что Александр Сырский получил от украинских военнослужащих прозвища «мясник» и «генерал 200» из-за потерь, которые ВСУ понесли под его руководством. Украинские военные считают военачальника «суровым генералом, который бессердечно подвергает своих людей опасности».