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Semafor: Карлсон во время визита в Россию пообщался со Сноуденом и Тарой Рид

С бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом журналист проговорил несколько часов, а с экс-помощницей Байдена Тарой Рид он записал интервью.
Ян Брацкий 2024-02-09 00:36:01
© Фото: Billy Bennight, The Photo Access, Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию встречался с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей Джо Байдена Тарой Рид, обвинившей нынешнего главу Белого дома в сексуальных домогательствах. Как сообщило издание Semafor, Карлсон говорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид он записал интервью.

Напомним, около десяти лет назад Эдвард Сноуден распространил сведения о методах электронной слежки спецслужб США, в том числе нелегальной прослушке переговоров иностранных политиков. За Сноуденом началась настоящая охота, из-за чего он был вынужден скрыться на территории России. В 2014 ему выдали российский паспорт. Тара Рид работала помощницей Джо Байдена в 1993 году, когда он занимал кресло сенатора. Четыре года назад она публично обвинила президента США в домогательствах, ее слова подтвердили несколько других женщин. После обвинений во лжи со стороны Белого дома Рид была вынуждена уехать в Россию, где попросила гражданство.

В Кремле приезд Такера Карлсона в Москву и его интервью с российским лидером Владимиром Путиным назвали событием, которое вызвало большой резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков особо отметил, что это интервью будут читать и анализировать не один день. По мнению представителя Кремля важно, чтобы как можно больше людей узнали о «мировоззрении и точке зрения главы российского государства». Сам Такер Карлсон ранее сообщил, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.

#Путин #интервью #Кремль #журналист #Эдвард Сноуден #Такер Карлсон #Тара Рид
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