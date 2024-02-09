Semafor: Карлсон во время визита в Россию пообщался со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию встречался с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей Джо Байдена Тарой Рид, обвинившей нынешнего главу Белого дома в сексуальных домогательствах. Как сообщило издание Semafor, Карлсон говорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид он записал интервью.

Напомним, около десяти лет назад Эдвард Сноуден распространил сведения о методах электронной слежки спецслужб США, в том числе нелегальной прослушке переговоров иностранных политиков. За Сноуденом началась настоящая охота, из-за чего он был вынужден скрыться на территории России. В 2014 ему выдали российский паспорт. Тара Рид работала помощницей Джо Байдена в 1993 году, когда он занимал кресло сенатора. Четыре года назад она публично обвинила президента США в домогательствах, ее слова подтвердили несколько других женщин. После обвинений во лжи со стороны Белого дома Рид была вынуждена уехать в Россию, где попросила гражданство.

В Кремле приезд Такера Карлсона в Москву и его интервью с российским лидером Владимиром Путиным назвали событием, которое вызвало большой резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков особо отметил, что это интервью будут читать и анализировать не один день. По мнению представителя Кремля важно, чтобы как можно больше людей узнали о «мировоззрении и точке зрения главы российского государства». Сам Такер Карлсон ранее сообщил, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.