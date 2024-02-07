Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому в парламенте Канады рьяно аплодировали Джастин Трюдо и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил российский посол Олег Степанов.

«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Ранее сообщалось о заочном обвинении Ярослава Гунько в участии в геноциде мирного населения. По данным следствия, во время службы в дивизии СС «Галиция» он участвовал в карательных операциях. В архивах обнаружены документы, свидетельствующие о том, что с 23 по 28 февраля 1944 года в селе Гута Пеняцкая он вместе с другими украинскими нацистами согнал в костел и сжег заживо не менее 500 человек.

Напомним, что 22 сентября стало известно о том, что бывший нацист жив и скрывается в Канаде. В этот день его пригласили в качестве почетного гостя в парламент страны вместе с дипломатами стран G7 по случаю визита Владимира Зеленского и устроили овацию как герою.