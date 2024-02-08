Кулеба заявил, что Европа не готова соперничать с Россией в военной сфере

Европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, это привело к снарядному дефициту у ВСУ.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», - отметил министр.

Напомним, ранее на Западе пришли к выводу, что Россия в украинском конфликте победила в битве за боеприпасы. Так, обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн отметил, что Вооруженные силы РФ значительно превосходят ВСУ по количеству снарядов.

А недавно выяснилось, что киевский режим столкнулся с дефицитом запчастей к немецким танкам Leopard 2. Из-за этого возникли проблемы с ремонтом поврежденных машин.