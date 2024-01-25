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Business Insider: Россия победила Украину в битве за боеприпасы

Отмечается, что ситуация выглядит все более мрачной для военнослужащих ВСУ.
Сергей Лебедев 2024-01-25 04:24:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Россия в украинском конфликте одержала верх в ключевой сражении: в битве за боеприпасы. К такому выводу, сообщает «360», пришел обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн. Он отметил, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ по количеству снарядов.

«Ситуация выглядит все более мрачной для украинских солдат», - отмечает Джейк Эпштейн.

Ранее выяснилось, что киевский режим также столкнулся с дефицитом запчастей к немецким танкам Leopard 2. Из-за этого возникли проблемы с ремонтом поврежденных машин.

В результате украинским военным приходится заниматься «каннибализацией». Они снимают исправные детали с наиболее пострадавших танков, чтобы использовать их дальше.

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