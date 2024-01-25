Россия в украинском конфликте одержала верх в ключевой сражении: в битве за боеприпасы. К такому выводу, сообщает «360», пришел обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн. Он отметил, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ по количеству снарядов.

«Ситуация выглядит все более мрачной для украинских солдат», - отмечает Джейк Эпштейн.

Ранее выяснилось, что киевский режим также столкнулся с дефицитом запчастей к немецким танкам Leopard 2. Из-за этого возникли проблемы с ремонтом поврежденных машин.

В результате украинским военным приходится заниматься «каннибализацией». Они снимают исправные детали с наиболее пострадавших танков, чтобы использовать их дальше.