Forbes: ВСУ занимаются «каннибализацией» из-за дефицита деталей для Leopard 2

Украинские военные испытывают большие проблемы с ремонтом поврежденных танков Leopard 2 немецкого производства. В ВСУ возникла нехватка запчастей. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой данные военного обозревателя Дэвида Экса, приведенные в Forbes.

«На передовой в ремонтном центре не хватает запчастей», - говорится в публикации.

Из-за этого украинцы часто снимают исправные детали с наиболее поврежденных танков, чтобы использовать их для ремонта машин, которые возможно своими силами вернуть в строй.

Отмечается, что Берлин в курсе этой проблемы. Об этом говорит тот факт, что в один из недавних пакетов помощи Киеву включили крупную партию деталей для «Леопардов».

Ранее появились данные о том, что в немецких центрах, где учат украинцев управлению танками Leopard 2, занята лишь половина мест. Это говорит о дефиците кадров у ВСУ.