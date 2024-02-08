Циклон «Ольга» принес 12 сантиметров снега в Подмосковье

Мощные снегопады, пришедшие в Центральную Россию с циклоном «Ольга», намели 12 сантиметров снега в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц техники», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что к концу прошлого дня удалось расчистить 18 тысяч километров дорог Подмосковья - муниципальных и региональных, передает «360». Для их расчистки задействовали полторы тысячи снегоуборочных машин.

Губернатор призвал водителей оставаться предельно осторожными за рулем, а пешеходов быть внимательными. Он также посоветовал владельцам своих автомобилей пересесть на общественный транспорт в четверг 8 февраля на второй день действия циклона.

Ранее спутниковым снимком циклона поделилась госкорпорация «Роскосмос», на котором видно, как снеговые облака полностью накрыли Центральную Россию. Специалисты также предупредили, что циклон «Ольга» движется далее на юг России - в Поволжье.