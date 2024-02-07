«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Ольга», накрывшего Москву

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок североатлантического циклона «Ольга», который сегодня накрыл Москву мощным снегопадом и движется на юг страны.

«Центральную Россию накрыли снеговые облака! На спутниковом снимке “Метеора-М” — циклон «Ольга». Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

К вечеру сугробы в столице достигли высоты в 53 сантиметра, угрожая превысить рекордные 58 сантиметров, такие сугробы Москва видела в последний раз в 1999 году. Ожидается, что к выходным выпадет четверть месячных осадков.

Днем город парализовали пробки в 9 баллов, однако к вечеру сервис «Яндекс.карты» показывает 4 балла, тем не менее власти столицы призывают водителей быть особенно внимательными.

По словам специалистов, обильные снегопады и метель ожидаются в Москве до завтрашнего дня, тогда же в столицу придет похолодание - температура снизится до минус 13 градусов. В Подмосковье же в выходные столбики термометра могут опуститься до 23 градусов ниже нуля.