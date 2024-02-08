Боррель: ЕС опустошил арсеналы и не обладает «волшебной палочкой» для Киева

Евросоюз исчерпал все свои оружейные запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине необходимое ей количество боеприпасов. Об этом во время визита в Киев заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«У меня нет волшебной палочки. Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», - сказал Боррель в интервью украинскому телеканалу «Рада».

До марта ЕС в общей сложности сможет предоставить киевскому режиму около 550-600 тысяч снарядов, обещанный ранее миллион будет передан до конца года, добавил дипломат. По словам Борреля, Евросоюз итак на 40% увеличил свои производственные мощности.

Между тем, поставленное спонсорами Киева оружие давно «расползлось» по миру, сказал ранее глава МИД России Сергей Лавров. Несмотря на это военные элиты США и НАТО обсуждают новые поставки в интересах ВСУ, отметил министр. Так, за время проведения спецоперации к поставкам оружия на Украину присоединились более 50 стран, а объем финансовой помощи превысил $200 млрд, сказал Лавров.