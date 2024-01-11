В ЕС признали, что вряд ли поставят Украине 1 млн снарядов к марту

Военная промышленность Евросоюза достигнет производства в 1 млн снарядов в год, заявили представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Но страны ЕС вряд ли смогут предоставить Украине то же количество к марту, как было обещано. Об этом сообщает ТАСС.

Бернсель выразила уверенность в том, что ежегодное производство достигнет миллиона боеприпасов. В то же время нельзя сказать определенно, что Киев получит обещанное количество снарядов к марту, отметила она.

Обещание предоставить Украине один миллион боеприпасов было «политической целью», сказал Стано. Сейчас страны ЕС поставили Киеву 300 тысяч снарядов, и они сделали что смогли, отметил он.

«Надо понимать контекст потребностей ранее и сейчас», - добавил Стано.

В марте 2023 года страны Европейского союза договорились о передаче Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. В октябре в ЕС признали, что не успевают сделать это к весне.