Поставленное Украине оружие оказалось в Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландах и секторе Газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий. Несмотря на это, в Пентагоне Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин обсудили вопрос новых поставок оружия для Киева.

За неполные два года к поставкам на Украину уже присоединились больше 50 стран мира, а объем военной помощи превысил 200 миллиардов долларов. Для сравнения, это втрое больше, чем ЕС пообещал выделить на поддержку развивающихся стран в ближайшие семь лет. При этом Столтенберг называет поставки вооружений «путем к миру».

«То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим прочного, справедливого мира, мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Оружие Украине - это путь к миру», - заявил генсек НАТО.

США не прекращают поставки военной помощи, закрывая глаза на то, что западное оружие с Украины расползлось по всему миру. Штаты не хотят лишиться выгодных зарубежных контрактов, так как американский военно-промышленный комплекс занял до 60% европейского рынка. Однако госсекретарь Энтони Блинкен уже начинает признавать, что ситуация не складывается в пользу Киева.

Подробнее про споры вокруг поставок оружия и урегулирования конфликта на Украине смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что текущий год станет испытанием на выносливость для Киева. Наблюдая за течением конфликта, он пришел к выводу, что 2024 год станет тяжелым на поле боя для Украины.