Такер Карлсон опубликовал первое фото с интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, прибывший недавно в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным, опубликовал снимок со встречи с президентом.

Таким образом журналист сделал еще один анонс предстоящего интервью с российским лидером. Фотография была опубликована в личном аккаунте Карлсона в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

«Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Выходит сегодня вечером в 18:00 по восточному времени», - подписал фотографию Карлсон.

Такер Карлсон и Владимир Путин изображены в момент разговора в представительском кабинете в Москве, оба одеты в строгие костюмы и сохраняют серьезные выражения лица.

Напомним, интервью американского журналиста с российским президентом выйдет в ночь на 9 февраля - в 02:00 по московскому времени. По словам Карлсона, беседа с Путиным была необходима, так как американцы не знают, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Многие представители американских политических элит почти сразу призвали арестовать журналиста за интервью с российским главой.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.