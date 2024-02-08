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Такер Карлсон опубликовал первое фото с интервью с Путиным

Интервью американского журналиста с российским президентом будет опубликовано в 02:00 9 февраля по московскому времени.
Елизавета Кондрикова 2024-02-08 23:34:01
© Фото: @tuckercarlson, Instagram*

Американский журналист Такер Карлсон, прибывший недавно в Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным, опубликовал снимок со встречи с президентом.

Таким образом журналист сделал еще один анонс предстоящего интервью с российским лидером. Фотография была опубликована в личном аккаунте Карлсона в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

«Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Выходит сегодня вечером в 18:00 по восточному времени», - подписал фотографию Карлсон.

Такер Карлсон и Владимир Путин изображены в момент разговора в представительском кабинете в Москве, оба одеты в строгие костюмы и сохраняют серьезные выражения лица.

Напомним, интервью американского журналиста с российским президентом выйдет в ночь на 9 февраля - в 02:00 по московскому времени. По словам Карлсона, беседа с Путиным была необходима, так как американцы не знают, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Многие представители американских политических элит почти сразу призвали арестовать журналиста за интервью с российским главой.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #интервью #сша #Владимир Путин #Такер Карлсон
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