Маск заявил, что санкции ЕС против Карлсона обидят американское общество

Если Европейский союз введет санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным, это серьезно обидит граждан США, считает Илон Маск. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

Депутаты Европарламента предупредили о возможности включения Карлсона в санкционные списки Евросоюза. Журналисту могут отказать в праве на въезд в страны ЕС.

Маск выразил тревогу по этому поводу.

«Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист», - написал миллиардер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу и беседу Карлсона с Путиным. Ожидается, что журналист разметит в соцсети Х и на своем официальном сайте.

Американский радиоведущий Алекс Джонс сообщил, что интервью Путина длится два часа, назвал его эпичным и добавил, что так журналисты пытаются «предотвратить третью мировую».