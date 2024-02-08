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Зеленский обсудил с Залужным «обновление руководства ВСУ»

Напрямую в сообщении не говорится о том, является ли это отставкой главнокомандующего ВСУ.
Владимир Рубанов 2024-02-08 19:12:01
© Фото: Andriy Andriyenko Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В сообщении говорится о том, что он поблагодарил генерала за «два года защиты» страны и предложил ему «остаться в команде».

Зеленский и Залужный обсудили, кто может находиться в обновленном руководстве ВСУ. Напрямую в сообщении не говорится о том, является ли это отставкой главнокомандующего ВСУ.

Из сообщения можно сделать вывод, что Зеленский отправил в отставку Залужного, пишет «Страна.UA».

Залужный также сообщил о «важном и серьезном» разговоре с Зеленским. По его словам, на встрече «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил «всех, кто рядом» - в частности, сотрудников Генштаба и Минобороны.

#Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #отставка #Валерий Залужный
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