Зеленский обсудил с Залужным «обновление руководства ВСУ»

Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В сообщении говорится о том, что он поблагодарил генерала за «два года защиты» страны и предложил ему «остаться в команде».

Зеленский и Залужный обсудили, кто может находиться в обновленном руководстве ВСУ. Напрямую в сообщении не говорится о том, является ли это отставкой главнокомандующего ВСУ.

Из сообщения можно сделать вывод, что Зеленский отправил в отставку Залужного, пишет «Страна.UA».

Залужный также сообщил о «важном и серьезном» разговоре с Зеленским. По его словам, на встрече «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил «всех, кто рядом» - в частности, сотрудников Генштаба и Минобороны.