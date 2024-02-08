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Депутат Рады Гончаренко* утверждает, что Залужный уволен

Ранее Зеленский опубликовал сообщение о встрече с Залужным, на которой обсуждалось «обновление руководства ВСУ».
Владимир Рубанов 2024-02-08 19:25:01
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre, Global Look Press

Валерий Залужный уволен с поста главкома ВСУ, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Владимир Зеленский опубликовал сообщение о встрече с Залужным, на которой обсуждалось «обновление руководства ВСУ», и добавил, что предложил главнокомандующему остаться в команде.

Залужный также сообщил о встрече с Зеленским, на которой «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Ни тот, ни другой напрямую не сообщили об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #отставка #Валерий Залужный
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