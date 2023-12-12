В стране и мире В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России Сергей Лебедев Предполагается ввести ограничения до конца 2040 года. © Фото: Christian Ohde, imageBROKER.com, GlobalLookPress Читайте нас на: В минувший понедельник Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения. Об этом сообщает «360». Инициативу поддержало большинство конгрессменов. Согласно законопроекту, ограничения будут действовать до конца 2040 года. При этом предполагается, что министерство энергетики США сможет отменить запрет при отсутствии других источников урана. Напомним, в августе стало известно, что за первое полугодие Соединенные Штаты приобрели у России 416 тонн урана. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордными стали и платежи за уран - 696,5 миллиона долларов. Экспертное мнение и аналитика