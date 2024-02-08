В Белгороде запущены сирены, объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Местные жители публикуют кадры, на которых слышно, как в городе работает система оповещения - об опасности сигнализируют сирены.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что в городе запустили сирены, пишет «360». Он призвал жителей города, если они находятся на улице, проследовать в укрытия.

В 14:44 сигнал ракетной опасности был отменен, оповестил глава региона.