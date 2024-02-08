МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белгороде запущены сирены, объявлена ракетная опасность

Жителей города призвали оставаться дома и не подходить к окнам.
Анна Назайкина 2024-02-08 14:09:01
© Фото: Павел Колядин, РИА Новости © Видео: zhest_belgorod, Telegram

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Местные жители публикуют кадры, на которых слышно, как в городе работает система оповещения - об опасности сигнализируют сирены.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что в городе запустили сирены, пишет «360». Он призвал жителей города, если они находятся на улице, проследовать в укрытия.

В 14:44 сигнал ракетной опасности был отменен, оповестил глава региона.

#белгород #сирены #Вячеслав Гладков #ракетная опасность
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 