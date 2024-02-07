Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке на Белгород

При атаке противника на Белгород пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, ранены двое мужчин - один из них получил баротравму и отказался от госпитализации, у второго врачи зафиксировали контузию и осколочное ранение головы. Сейчас его везут в больницу на скорой.

Кроме того, в двух многоквартирных домах вылетели стекла из окон, еще 15 машин получили повреждения от разлетевшихся осколков.

Гладков рассказал, что российские средства ПВО сбили семь воздушных целей, которые приближались к городу. Ранее жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности.

Сегодня в городе прошел молебен в память о погибших при теракте ВСУ - ровно 40 дней назад украинские военные атаковали мирный Белгород. Жертвами стали 25 человек, в том числе дети.