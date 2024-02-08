Политолог Елисеева заявила, что Залужного с Зеленским «стравливают» американцы

Бывший украинский лидер Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко будут поддерживать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его противостоянии с Владимиром Зеленским из-за личной обиды. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразила политолог, политтехнолог, политический обозреватель Наталия Елисеева.

«Если говорить непосредственно о поддержке Залужного со стороны таких персон, как Порошенко, Кличко, это политики старой волны, которые обижены на Зеленского. Конечно же они будут поддерживать того человека, который Зеленскому условно неприятен, который является для него проблемой», - заявила она.

Эксперт добавила, что условный конфликт Залужного и Зеленского, который активно освещается в западной прессе, длится уже около года. Причем изначально конфронтация была на уровне СМИ, сейчас же она «переходит в полевую работу» - Залужный выступает и получает поддержку, сказала Елисеева.

Собеседница телеканала уточнила, что американцы помогают Залужному в прессе, подогревают его конфликт с Зеленским, «стравливают их». При этом она отметила, что пока Залужный не нужен Западу в качестве «главы государства под названием Украина, потому что неизвестно, к чему это может привести».

«Зеленский находится в непростом положении, по нему очень хорошо медийка проезжает: с одной стороны, западная пресса поддерживает, с другой - выпускает различные книги, например "Шоумен" (книга журналиста Саймона Шустера. - Прим. ред.), где он предстает в довольно непонятном лице. То есть вроде как поддержали, а с другой стороны, показали его несостоятельным и странным политиком, который только жалобу вызывает. Зеленский от этого рано или поздно устанет, хотя он давным-давно устал - по нему это видно», - заявила политтехнолог.

Она также напомнила, что в 2024 году на Украине отказались проводить выборы, «однако понятно, что, если бы провели, Зеленский точно бы не переизбрался, потому что шансов никаких».