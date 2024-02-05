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Кличко усомнился в пользе для Украины от отставки Залужного

Политик выразил надежду на то, что власти осознают всю серьезность шагов, которые делают сейчас.
Анна Назайкина 2024-02-05 17:03:01
© Фото: IMAGO, ARCHEOPIX, Globallookpress

Мэр Киева Виталий Кличко усомнился в том, что анонсированная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного пойдет на благо Украине, пишет Life. Градоначальник выложил соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«К сожалению, настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного», - написал Кличко.

Мэр украинской столицы считает, что в настоящий момент страна находится в таком положении, что ей приходится бороться за свое существование, поэтому сейчас важно прекратить заниматься политическими интригами.

«Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые делают сейчас, и всю полноту своей ответственности», - добавил он.

Ранее издание Temps утверждало, что на увольнении Залужного настаивают в Минобороны США. В Пентагоне считают, что действия Залужного представляют «серьезную проблему».

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