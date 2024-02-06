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Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Военное положение и мобилизация продлены до 13 мая.
Андрей Аркадьев 2024-02-06 14:37:01
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине. Также украинский парламент поддержал продление всеобщей мобилизации на 90 дней.

«За» высказались 335 депутатов. Голосовавших «против» и воздержавшихся не было.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Данное продление стало десятым.

В Конституции Украины указано, что во время действия военного положения проводить выборы. Так, во время очередного продления военного положения стало невозможным проведение парламентских выборов в октябре.

#Украина #Верховная рада #военное положение
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