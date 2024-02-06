Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине. Также украинский парламент поддержал продление всеобщей мобилизации на 90 дней.

«За» высказались 335 депутатов. Голосовавших «против» и воздержавшихся не было.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Данное продление стало десятым.

В Конституции Украины указано, что во время действия военного положения проводить выборы. Так, во время очередного продления военного положения стало невозможным проведение парламентских выборов в октябре.