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Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Ордена Мужества вручил командующий военно-транспортной авиации ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Тимур Шерзад 2024-02-08 11:00:01
© Фото: vk.com, newsbelgorod, Global Look Press

Родные погибших членов экипажа сбитого ВСУ ракетой производства США под Белгородом самолета Ил-76, который перевозил пленных украинцев, получили ордена Мужества из рук командующего военно-транспортной генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. 

Согласно президентскому указу, экипаж был отмечен государственными наградами за мужество, отвагу и самоотверженность, которые были проявлены при исполнении воинского долга. 

Прощание с погибшими проходит в Оренбурге, в храме преподобного Пимена Угрешского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ сознательно атаковали Ил-76 с пленными, зная, что в нем находятся собственные военнослужащие.

#Ил-76 #Орден мужества #прощание #Оренбург #госнаграды
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