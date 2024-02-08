Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Родные погибших членов экипажа сбитого ВСУ ракетой производства США под Белгородом самолета Ил-76, который перевозил пленных украинцев, получили ордена Мужества из рук командующего военно-транспортной генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

Согласно президентскому указу, экипаж был отмечен государственными наградами за мужество, отвагу и самоотверженность, которые были проявлены при исполнении воинского долга.

Прощание с погибшими проходит в Оренбурге, в храме преподобного Пимена Угрешского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ сознательно атаковали Ил-76 с пленными, зная, что в нем находятся собственные военнослужащие.