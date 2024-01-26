Путин заявил, что ВСУ сознательно атаковали Ил-76 с пленными

Киевский режим сознательно атаковал самолет Ил-76, заявил Владимир Путин. ВСУ нанесли удар, зная, что на борту находятся украинские граждане и военнослужащие.

«Мы-то сожалеем только о наших летчиках, и я приношу искренние соболезнования членам их семей», - сказал Путин.

Черные ящики на месте крушения найдены, доказательства будут собраны и показаны, сказал президент.

«Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали по максимуму все обстоятельства этого преступления, что реально произошло. Чтобы и люди на Украине знали», - сказал Путин.

Были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной Киевскому режиму, в 11.10, сообщил глава государства. Самолет был поражен через 2-3 минуты, отреагировать на пуски было практически невозможно. Это ни при каких обстоятельствах не мог быть «дружественный огонь», сказал президент.

«Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно что это они сделали. Самолет был поражен системами ПВО. Не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своим самолетам наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой», - сказал Путин.

Самолет перевозил 65 пленных бойцов ВСУ для обмена. Также на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих российских военнослужащих. Все они погибли.