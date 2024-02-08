Тишковец заявил о 60-сантиметровых сугробах в Москве

Высота сугробов в Москве в четверг, 8 февраля, достигла 60 сантиметров при норме в 36 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице за сутки сугробы выросли на 8 см и сейчас высота снежного покрова в Москве на ВДНХ составляет ровно 60 см», - написал он в своем Telegram-канале.

Метеоролог добавил, что высота снежного покрова в районе Московского государственного университета (МГУ) составляет 66 сантиметров, на улице Балчуг в районе Водоотводного канала - 54 сантиметра, в Тушино на северо-западе столицы - 63 сантиметра.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковый снимок североатлантического циклона «Ольга», который накрыл Москву и всю Центральную Россию мощным снегопадом и движется на юг страны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мощные снегопады, пришедшие с циклоном, намели 12 сантиметров снега в Подмосковье. Глава региона призвал водителей оставаться предельно внимательными за рулем и по возможности пересесть на общественный транспорт.