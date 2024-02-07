Палата Представителей не поддержала законопроект о помощи Израилю без Украины

В Палате Представителей США прошло голосование по законопроекту о выделении допфинансирования для помощи Израилю, но без упоминания средств для Украины, законопроект не набрал нужное количество голосов. Трансляцию голосования вел американский телеканал C-SPAN.

Для принятия законопроекта необходимо было набрать более двух третей голосов «за». Сейчас же против него высказались 180 законодателей, в поддержку - 250 человек. Соответственно необходимые две трети не поддержали законопроект.

Напомним, ранее президент США Джо Байден пригрозил наложением вето на проект Конгресса, который включает только помощь Израилю. Американский лидер объяснил свое решение тем, что такой законопроект не служит целям национальной безопасности США, так как не включал бы пункта о защите границ и помощи Киеву.

Законопроект о выделении средств на нужды исключительно Израиля представили американские республиканцы.