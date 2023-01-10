В Вашингтоне нашли секретные документы периода работы Байдена вице-президентом

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В аналитическом центре имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы, которые относятся к периоду, когда нынешний американский лидер занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 годы. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что материалы были найдены поверенными 46-ого президента США, которые разбирали вещи для освобождения офиса, в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Как передают источники, бумаги хранились в папке с несекретными документами. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, который возглавляет министерство юстиции, поручил разобраться, как секретные документы могли оказаться в экспертном центре.

Джо Байден узнал об этих документах после того, как о них в Белый дом сообщил его адвокат, при этом, по словам источников, глава американского государства не знает о том, что содержат бумаги. В Белом доме признали, что американский президент на протяжении трех лет использовал офисные помещения в Вашингтоне, где нашли документы, и сообщил, что сотрудничает с Национальным архивом и Минюстом.

В августе прошлого года издание Politico писало, что расследование ФБР против Дональда Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком. Выяснилось, что у экс-президента США были документы с пометкой «TS/SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной классификации секретности. Также при обыске нашли рукописную записку и документ с пометкой «Информация о президенте Франции».