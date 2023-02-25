Байден рассказал о найденных у него секретных документах
Президент США Джо Байден заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало у него «очень небольшое число» конфиденциальных материалов и он не знает ни об одном, который бы имел высшую степень секретности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.
«Очень небольшое число документов было конфисковано из тех, что были найдены в моем распоряжении», - сказал он.
Байден отметил, что «пара бумаг» относилась в 1973 или 1974 году.
«Документы были маркированы как секретные, но я не знаю... ни об одном, который бы имел высшую степень секретности», - подчеркнул американский лидер.
Президент США также считает своей заслугой то, что добровольно сотрудничает со следствием, передает РИА Новости.
В ноябре прошлого года в кабинете Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне нашли секретные документы периода его вице-президентства в администрации Барака Обамы с 2009 по 2017 годы. После конфиденциальные бумаги также находили дома у президента и в его гараже.
Министерство юстиции США назначило спецпрокурора, которому предстоит выяснить каким образом государственные тайны оказались в офисных и жилых помещениях, которым Байден пользовался как частное лицо.