ПВО перехватила пять снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Дежурные средства ПВО отработали около 19.50 7 февраля. ВСУ вели огонь реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire.

В среду днем в Белгороде два часа действовало оповещение о ракетной опасности. В российском оборонном ведомстве сообщили, что в 16.30 были перехвачены семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

В результате обстрела два человека пострадали. В двух многоквартирных домах выбило стекла, 15 машин получили повреждения от разлетевшихся осколков.

Сегодня исполнилось 40 дней после террористического удара ВСУ по мирным жителям Белгорода. Тогда погибли 25 человек, больше 100 были ранены. 30 декабря боевики атаковали город также из РСЗО Vampire и «Ольха».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.