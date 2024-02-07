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МО РФ сообщило о перехвате снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области

Попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку была пресечена около 16.30 по московскому времени.
2024-02-07 17:25:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о перехвате реактивных снарядов в Белгородской области. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что неприятель пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, ее удалось пресечь в 16.30 по московскому времени. 

Уточняется, что перехваченные снаряды были выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир». 

Всего же, как заявили в МО РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены семь реактивных снарядов. 

Напомним, сегодня прошло 40 дней с украинского теракта против жителей Белгорода - тогда, 30 декабря 2023 года, украинский неизбирательный обстрел городского центра стоил жизни 25 мирным жителям, еще около сотни человек пострадали. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пво #перехват #белгородская область #РСЗО #вампир
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