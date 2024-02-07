МО РФ сообщило о перехвате снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области

Минобороны России сообщает о перехвате реактивных снарядов в Белгородской области.

В российском оборонном ведомстве отметили, что неприятель пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, ее удалось пресечь в 16.30 по московскому времени.

Уточняется, что перехваченные снаряды были выпущены из РСЗО RM-70 «Вампир».

Всего же, как заявили в МО РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены семь реактивных снарядов.

Напомним, сегодня прошло 40 дней с украинского теракта против жителей Белгорода - тогда, 30 декабря 2023 года, украинский неизбирательный обстрел городского центра стоил жизни 25 мирным жителям, еще около сотни человек пострадали.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.