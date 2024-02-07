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В Белгороде спустя два часа отменили сигнал ракетной опасности

Минобороны России сообщило о перехвате в Белгородской области семи снарядов РСЗО чешского производства RM-70 Vampire.
Владимир Рубанов 2024-02-07 18:46:01
© Фото: Павел Колядин, РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал, что система ПВО сбила семь воздушных целей на подлете к городу.

Минобороны России сообщило о перехвате в Белгородской области семи снарядов РСЗО чешского производства RM-70 Vampire. Это произошло около 16.30 по московскому времени.

В результате обстрела два человека пострадали. В двух многоквартирных домах выбило стекла, 15 машин получили повреждения от разлетевшихся осколков. Ракетную тревогу в Белгороде и Белгородском районе объявили около 16.30, она действовала два часа.

Сегодня исполнилось 40 дней со дня украинской террористической атаки на мирных жителей Белгорода. Тогда погибли 25 человек, пострадали больше 100. 30 декабря 2023 года ВСУ тоже обстреляли Белгород из РСЗО Vampire и «Ольха».

#белгородская область #ВСУ #белгород #Вячеслав Гладков #тревога #ракетная опасность #РСЗО Vampire #РСЗО «Ольха»
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