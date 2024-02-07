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«УП»: Киев готовился к беспорядкам из-за планов уволить Залужного

В связи с планами об отставке главкома ВСУ Служба безопасности Украины предупредила своих сотрудников о возможных бунтах и о готовности к ним.
Ирина Егорова 2024-02-07 17:32:01
© Фото: Valerii Zaluzhnyi, Global Look Press

Власти Киева опасались беспорядков и бунтов в Киеве из-за планируемой отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армии. Поэтому предупредили Службу безопасности Украины к готовящимся митингам. Также некоторых командиров бригад и батальонов ВСУ попросили следить за личным составом, передает RT со ссылкой на газету «Украинская правда».

Объявить об отставке главнокомандующего ВСУ Залужного хотели еще 2 февраля, но новость отложили из-за переживаний Киева о беспорядках на улицах и в воинских частях со стороны военных.

По мнению бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева, для многих военных Валерий Залужный остается авторитетом.

Ранее Владимир Зеленский признался, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Говоря о перезагрузке системы кадров в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киев должен иметь позитивную энергию и двигаться в едином направлении.

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