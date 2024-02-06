Экс-депутат Рады Царев объяснил, почему Зеленский не может оставить Залужного

Если Владимир Зеленский уволит главкома ВСУ Валерия Залужного, то произойдет окончательный разрыв с Соединенными Штатами. Но оставить он его не может. Об этом в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» заявил бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«После марта он станет полулегитимным. Он разделил армию на две части. Он пытается ограничить Залужного в возможностях», - подчеркнул Олег Царев.

Он отметил, что Владимир Зеленский передал в распоряжение командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского часть подразделений, чтобы в случае мятежа Валерия Залужного у того было меньше людей.

Но это, по мнению Олега Царева, не поможет главе киевского режима, так как для многих военных Валерий Залужный остается авторитетом.

Ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что проводится аудит действий ВСУ за последние два года. По его результатам могут принять кадровые решения.