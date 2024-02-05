Зеленский подтвердил планы по замене главкома ВСУ Залужного

Владимир Зеленский размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai1.

«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда», - сказал Зеленский.

Говоря о перезагрузке системы кадров в высших кругах украинской власти Владимир Зеленский предположил, что Киев должен иметь позитивную энергию и двигаться в едином направлении.

Ранее стало известно, что Зеленский проинформировал Белый дом о намерении уволить главкома ВСУ. Власти США не выразили по этому поводу одобрения или несогласия. Позже западная пресса допустила, что увольнение Залужного приведет к бунтам на Украине. Этого киевская власть очень боится, поэтому тянет с принятием окончательного решения, полагают журналисты.