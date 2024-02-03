Под Киевом работники военкомата избили мужчину на глазах у дочери и полиции

Сотрудники военкомата в Киевской области избили мужчину и угрожали оружием его жене, которая хотела заступиться за мужа, которому они вручили повестку. О ЧП в селе Рудницкое Броварского района сообщили украинские СМИ со ссылкой на дочь потерпевшего.

«Папу вытащили из машины, он упал на спину, в это же время два человека открыли другую дверь в кабину, направили на мою маму оружие и сказали выходить. Пока папу били, пока у мамы забирали телефон», - процитировало ТАСС показания девушки.

По ее словам, избиение ее отца происходило на глазах у сотрудника полиции, который не стал вмешиваться в происходящее.

Девушка подчеркнула, что ее отец взял повестку о призыве у работников военкомата и расписался о получении, и после этого подвергся жестокому избиению.

По данным СМИ, в местной полиции проводят проверку по факту нападения на человека.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал факты применения насилия при проведении мобилизации и в эфире ARD заявил, что подобная практика абсолютно неправильна.



Напомним, что ВСУ понесли колоссальные потери за время СВО - к декабрю 2023 года, по данным МО РФ, украинская армия лишилась 383 тысяч человек: они убиты или ранены в ходе боевых действий. Для восполнения численности ВСУ в стране проходит усиленная мобилизация.