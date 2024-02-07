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Экс-глава Большого театра Урин возглавил проект «Театральный маршрут»

Культурный проект «Театральный маршрут» - это лучшие спектакли, которые оценены прессой, критиками. Готовые спектакли отправятся на гастроли по всей России.
Ирина Егорова 2024-02-07 15:15:01
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Бывший глава Большого театра Владимир Урин возглавит культурный проект «Театральный маршрут». Его цель - провести показы «лучших театральных постановок» в разных городах России.

«Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее в Россию. Не из России свозим в Москву для того, чтобы определить тех, кто сегодня с точки зрения творческой наиболее интересен и кого необходимо отметить, а, наоборот, везем для того, чтобы Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями», - цитирует Урина подкаст «Культурная страна».

По его словам, данные спектакли оценены прессой, критиками и вызвали общественный резонанс и специально отобраны специалистами. Показы откроются в Перми спектаклем «Маскарад с закрытыми глазами» Московского художественного театра.

Урина на посту гендиректора Большого театра сменил директор Мариинского театра Валерий Гергиев с 1 декабря 2023 года. Он возглавлял Большой театр с 9 июля 2013 года. В январе он возглавил фонд при Школе-студии МХАТ.

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