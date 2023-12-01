Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра вместо Владимира Урина

Занимавший пост гендиректора Большого театра более 10 лет Владимир Урин уволен по собственному желанию.

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Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Гергиев займет пост сроком на пять лет. О его назначении объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Хочу представить нового гендиректора Большого театра Валерия Абисаловича Гергиева. В связи с тем, что сегодняшний директор Большого театра написал заявление по собственному желанию», - сказала Голикова.

Перед тем как перейти к представлению нового гендиректора, Татьяна Голикова поблагодарила Владимира Урина за более чем десятилетнее руководство Большим театром.