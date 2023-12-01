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Урин сообщил о последнем рабочем дне в Большом театре

Ирина Егорова
00:25 01.12.2023
Предварительно, основным кандидатом на пост директора Большого театра является художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев.
Урин сообщил о последнем рабочем дне в Большом театре
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил коллективу театра о своем последнем рабочем дне.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», - сказал Урин в своем обращении к труппе театр, которое опубликовал в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

Также Урин поздравил коллектив Большого театра с премьерой - совместной постановкой с Государственным академическим Центральным театром кукол им. С. В. Образцова «Сын мандарина. Соловей» - которая состоялась 30 ноября. 

«Сегодня на вашей сцене идет целый ряд спектаклей, за которые мы можем гордиться. И я дико рад сегодняшней премьере. Спекталь можно везти на любой фестиваль или гастроли», - заявил он.

Предварительно, основным кандидатом на пост директора Большого театра является художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев. Указ о назначении пока не выпущен.

Слухи об увольнении Урина по собственному желанию появились в середине ноября. Владимир Урин занимал должность генерального директора театра с 9 июля 2013 года. 

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