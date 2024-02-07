Начальника ГУР МО Украины Буданова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* внесен в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Ранее Буданов* был заочно арестован на два месяца московским судом. Он обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России. Эта статья посвящена террористическим актам.

Ранее политолог Безпалько заявил в беседе со «Звездой», что Буданов* не откажется от поста главкома ВСУ. А посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник оценил шансы Буданова* достигнуть этой должности.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.