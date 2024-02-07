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Начальника ГУР МО Украины Буданова* внесли в реестр террористов и экстремистов

О внесении Кирилла Буданов в этот список сообщает Росфинмониторинг.
Тимур Шерзад 2024-02-07 14:21:01
© Фото: Pavlo Bahmut, Keystone Press Agency, Global Look Press

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* внесен в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.

Ранее Буданов* был заочно арестован на два месяца московским судом. Он обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России. Эта статья посвящена террористическим актам. 

Ранее политолог Безпалько заявил в беседе со «Звездой», что Буданов* не откажется от поста главкома ВСУ. А посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник оценил шансы Буданова* достигнуть этой должности.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #терроризм #экстремизм #ГУР МО Украины
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